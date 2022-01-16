Фийон Майе выиграл гонку преследования в Рупольдинге, у Логинова серебро

В Рупольдинге (Германия) на этапе Кубка мира по биатлону завершилась мужская гонка преследования. Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял россиянин Александр Логинов, белорус Антон Смольский стал третьим.

Победитель преодолел дистанцию за 31 минуту 30,6 секунды и допустил два промаха. Логинов с одним промахом отстал от французского биатлониста на 8,8 секунды. Смольский с двумя промахами уступил Фийону Майе 13,1 секунды.

В топ-10 по итогам гонки оказался ещё один представитель России — Максим Цветков. Он занял девятое место. Даниил Серохвостов стал 17-м, а Саид Халили — 30-м.

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг, Германия

Гонка преследования. Мужчины

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 31:30.6 (2)

2. Александр Логинов (Россия) + 8,8 (1)

3. Антон Смольский (Беларусь) + 13,1 (2)…

9. Максим Цветков (Россия) + 44,4 (2)...

17. Даниил Серохвостов (Россия) + 1:18.2 (2)...

30. Саид Халили (Россия) + 2:06.0 (3)...

41. Александр Поварницын (Россия) + 2:33.7 (4)