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Хованцев — о серебре Логинова в гонке преследования: наконец-то прорезалась стрельба

Хованцев — о серебре Логинова в гонке преследования: наконец-то прорезалась стрельба
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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал итоги мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Россиянин Александр Логинов взял серебро.

«Отличное выступление Логинова и наших мужчин. Есть два момента, на которых можно акцентировать внимание: отличная работа и скорость — у Александра лучший результат, хорошая стрельба и всего один промах. Это очень позитивный рабочий момент. Логинов наконец-то прорезался в стрельбе и доказал, что он может работать и показывать высокие результаты.

Сегодня отлично сработала сервис-бригада — это важная часть подготовки. Очень хорошая гонка для россиян», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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