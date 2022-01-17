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«Вдвоём, в одном направлении!» Алимбекова опубликовала совместное фото со Смольским

«Вдвоём, в одном направлении!» Алимбекова опубликовала совместное фото со Смольским
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Белорусская биатлонистка Дарья Алимбекова опубликовала совместное фото со своим молодым человеком Антоном Смольским, ещё одним спортсменом национальной сборной этой страны, после этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Вдвоём, в одном направлении! Восхищена и благодарна за наш путь», — гласит подпись Алимбековой в публикации, сделанной в «Инстаграме».

Алимбекова и Смольский будут представлять Беларусь на зимних Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля. Скорее всего, они совместно примут участие в смешанной эстафете по биатлону.

В воскресенье, 16 января, Смольский стал третьим в гонке преследования на Кубке мира в Рупольдинге. На этом этапе он также завоевал бронзу в спринте и бронзу в эстафете. Алимбекова после этого этапа занимает третье место в общем зачёте Кубка мира.

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