«Вдвоём, в одном направлении!» Алимбекова опубликовала совместное фото со Смольским

Белорусская биатлонистка Дарья Алимбекова опубликовала совместное фото со своим молодым человеком Антоном Смольским, ещё одним спортсменом национальной сборной этой страны, после этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Вдвоём, в одном направлении! Восхищена и благодарна за наш путь», — гласит подпись Алимбековой в публикации, сделанной в «Инстаграме».

Алимбекова и Смольский будут представлять Беларусь на зимних Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля. Скорее всего, они совместно примут участие в смешанной эстафете по биатлону.

В воскресенье, 16 января, Смольский стал третьим в гонке преследования на Кубке мира в Рупольдинге. На этом этапе он также завоевал бронзу в спринте и бронзу в эстафете. Алимбекова после этого этапа занимает третье место в общем зачёте Кубка мира.