А. Резцова — о дочери Кристине: на ОИ ставлю задачу взять бронзу. Для золота она сыровата

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала то, что её дочь Кристина Резцова попала в состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине.
«Кристине я ставлю задачу взять бронзу в личных гонках. Для золота она сыровата. К следующей Олимпиаде должно быть», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Помимо Резцовой, в состав женской сборной попали Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасные — Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова. В мужскую сборную вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Запасные — Александр Поварницын и Антон Бабиков.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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