Павел Ростовцев оценил решение сделать Бабикова запасным на Олимпиаде-2022 в Пекине

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал решение сделать биатлониста сборной России Антона Бабикова запасным на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).

«В состав попали сильнейшие биатлонисты, которые своими высокими результатами на этапах Кубка мира завоевали право участвовать в Олимпиаде и защищать честь России. Тот факт, что Антон Бабиков оказался в запасе, — верный ход, так как могут произойти ещё непредвиденные ситуации. Пока Бабиков по функциональной готовности — номер шесть в этой компании, нежели пятый.

Сборная прекрасно провела последние два этапа Кубка мира. У нас были яркие выступления и в личных гонках, и в эстафетных. В личных гонках было несколько подиумов. Уверен, что мы способны бороться за медали», — цитирует Ростовцева «РБК-Спорт».

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