А. Резцова отреагировала на слова Хованцева о «второй Резцовой» в сборной России на ОИ

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала слова бывшего главного тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева. Ранее Хованцев, комментируя выбор состава национальной команды на Олимпиаду-2022 в Пекине, в который попала Кристина Резцова, сказал: «Будь в команде вторая Резцова, состав на ОИ был бы по-настоящему сильный».

«Ну он, наверное, имел в виду Дарью Виролайнен… (старшая дочь Анфисы Резцовой, сейчас находится в декрете. — Прим. «Чемпионата») Или меня (смеётся)? Я думаю, что он имел в виду Дашу, потому что он её хорошо знает. Он же в Финляндии работал, а она в Финляндии живёт», — цитирует Анфису Резцову «Комсомольская правда».

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