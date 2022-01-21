Российские болельщики обратились к Йоханнесу Бё после его слов о сборной России

Российские болельщики оставили множество комментариев под постом норвежского биатлониста Йоханнеса Бё в «Инстаграме». Ранее Бё, комментируя результаты индивидуальной гонки в Антхольце, где Антон Бабиков и Карим Халили завоевали золото и бронзу соответственно, написал: «Мощное выступление России. Два россиянина оказались на подиуме». Сам Йоханнес занял в этой гонке четвёртое место.
Вот что написали болельщики на русском языке в комментариях:
«Йося, ну мы же ждём, преданно! Переживаем! Давай, соберись!»
«Спасибо за эту гонку. Молодец».
«Красавцы! Мы соперники, но мы вас любим!»
«Ждём от вас побед, на ОИ наверняка дождёмся. Успехов и верьте в себя».
«Молодец, Йоханнес, мы в тебя верим и желаем удачи!»
«А ты всё равно лучший».
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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