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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, женщины, общий зачёт

Общий зачёт Кубка мира по биатлону: Рёйселанд лидирует, Резцова поднялась на 13-е место
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Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, пропустившая последний предолимпийский этап Кубка мира, продолжает возглавлять общий зачёт турнира. На второе место поднялась белорусская спортсменка Динара Алимбекова, занявшая второе место в масс-старте и обогнавшая шведку Эльвиру Эберг. Лучшей из россиянок является Кристина Резцова, занимающая 13-е место в общем зачёте.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 651.
2. Динара Алимбекова (Беларусь) — 589.
3. Эльвира Эберг (Швеция) — 563.
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 487.
5. Ханна Эберг (Швеция) — 482.
6. Доротея Вирер (Италия) — 430.
7. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 425.
8. Анна Сола (Беларусь) — 420.
9. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 407.
10. Анаис Бескон (Франция)— 399...
13. Кристина Резцова (Россия) — 366...
16. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 285...
24. Светлана Миронова (Россия) — 197...
26. Ирина Казакевич (Россия) — 189...
31. Валерия Васнецова (Россия) — 153...
75. Лариса Куклина (Россия) — 18.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022
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