Общий зачёт Кубка мира по биатлону: Рёйселанд лидирует, Резцова поднялась на 13-е место

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, пропустившая последний предолимпийский этап Кубка мира, продолжает возглавлять общий зачёт турнира. На второе место поднялась белорусская спортсменка Динара Алимбекова, занявшая второе место в масс-старте и обогнавшая шведку Эльвиру Эберг. Лучшей из россиянок является Кристина Резцова, занимающая 13-е место в общем зачёте.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 651.

2. Динара Алимбекова (Беларусь) — 589.

3. Эльвира Эберг (Швеция) — 563.

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 487.

5. Ханна Эберг (Швеция) — 482.

6. Доротея Вирер (Италия) — 430.

7. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 425.

8. Анна Сола (Беларусь) — 420.

9. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 407.

10. Анаис Бескон (Франция)— 399...

13. Кристина Резцова (Россия) — 366...

16. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 285...

24. Светлана Миронова (Россия) — 197...

26. Ирина Казакевич (Россия) — 189...

31. Валерия Васнецова (Россия) — 153...

75. Лариса Куклина (Россия) — 18.