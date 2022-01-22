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Динара Алимбекова опубликовала пост об индивидуальной гонке в Антхольце

Динара Алимбекова опубликовала пост об индивидуальной гонке в Антхольце
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Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала пост в своём «инстаграме» после завершения индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Она заняла седьмое место, допустив три промаха.

«Лёгкая улыбка до старта в прекрасном Антхольце. Три ошибки и седьмое место», — написала Алимбекова.

Пост доступен в «инстаграме» Динары Алимбековой.

Победительницей гонки стала француженка Жюстин Бреза-Буше. Второе место заняла её соотечественница Жулия Симон. Тройку призёров замкнула представительница Швеции Мона Брорссон.

В общем зачёте Кубка мира лидирует норвежка Марте Рёйселанд, Алимбекова располагается на третьей позиции. Сегодня, 22 января, в Антхольце пройдут мужской масс-старт и женская эстафета.

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