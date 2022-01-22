Брынзак рассказал, почему Меркушина не попала в состав сборной Украины на ОИ

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, почему украинская биатлонистка Анастасия Меркушина не попала в состав сборной Украины на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
«Ещё летом были утверждены критерии отбора на Олимпийские игры. Утверждены министром, президентом Олимпийского комитета и федерацией правила, в которых чётко прописаны критерии отбора.
Анастасия Меркушина не набрала ни одного очка в первой половине сезона, нигде не проявила себя и по критериям не попала. Поэтому проголосовали без неё.
Это же юридические документы. С подписями, участниками, поэтому могут и в суд подать или что-то другое. Например, готовится спортсмен, знает, что уже попал по критериям на Олимпиаду, а сейчас у него спад и он ведёт подготовку к Олимпиаде. Это процесс такой, что сначала лучше самочувствие и функциональное состояние, потом – спад, потом снова улучшается. И он скажет: «Как может быть отбор до последнего дня или сейчас по одной гонке, если я выполнил все прописанные и утверждённые критерии?»
Это во всех командах так. В четверг выиграл Бабиков из России, но его не берут, потому что у них также критерии были – объявить состав после Рупольдинга. Хотя он выиграл индивидуальную гонку этапа Кубка мира, но его уже не меняют и он не будет выступать – только при условиях форс-мажорных обстоятельств», – цитирует Брынзака «Супсiльне».
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