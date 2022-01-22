Рафаэль Пуаре: мне грустно от того, как много российские биатлонисты мучились

Четырёхкратный обладатель Кубка мира, восьмикратный чемпион мира, трёхкратный призёр Олимпийских игр, французский биатлонист Рафаэль Пуаре прокомментировал рост результатов российских биатлонистов в олимпийском сезоне – 2021/2022.

«Мне грустно от того, как много они мучились. В лыжных гонках им удалось набрать обороты, в то время как в биатлоне результаты пошли на спад. Если им всё же не удастся создать хорошую команду при таком наборе кадров – думаю, это будет странно», — приводит слова Пуаре TV2.

В неофициальном медальном зачёте Кубка мира сборная России занимает 4-е место. Возглавляет медальный зачёт сборная Норвегии. Российские спортсмены в нынешнем сезоне завоевали 13 медалей: четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых.