Васнецова: сегодня девчонки не старались обгонять меня, и всё было комфортно

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала результат женской эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Российская сборная взяла серебро.



«Как перестать использовать допы? Надо справляться со своими эмоциями. Тут достаточно сложно стрелять, сложный подход, и ветровая ситуация сегодня была непонятная.

На первом этапе мне уже комфортно и привычно. Уже нравится его бегать. Раньше я его не особо любила.

Я не стараюсь вырваться вперёд, а стараюсь занять свою позицию, потому что достаточно опасные повороты, и мне комфортно одной их проходить. Поэтому лучше, когда я иду впереди своим темпом. Сегодня девчонки не старались обгонять меня, не старались навязывать борьбу, и всё было комфортно», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».