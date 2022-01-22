Васнецова: сегодня девчонки не старались обгонять меня, и всё было комфортно

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала результат женской эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Российская сборная взяла серебро.
«Как перестать использовать допы? Надо справляться со своими эмоциями. Тут достаточно сложно стрелять, сложный подход, и ветровая ситуация сегодня была непонятная.
На первом этапе мне уже комфортно и привычно. Уже нравится его бегать. Раньше я его не особо любила.
Я не стараюсь вырваться вперёд, а стараюсь занять свою позицию, потому что достаточно опасные повороты, и мне комфортно одной их проходить. Поэтому лучше, когда я иду впереди своим темпом. Сегодня девчонки не старались обгонять меня, не старались навязывать борьбу, и всё было комфортно», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».
- 22 января 2022
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