Латыпов опубликовал пост после серебра в эстафете в Антхольце. Губерниев отреагировал

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов опубликовал новый пост на своей странице в «Инстаграме». Вчера, 23 января, мужская национальная команда с Латыповым в составе завоевала серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце.

«Команда», — написал Латыпов, прикрепив текст к фото с цветочной церемонии.

«Именно», — написал в комментариях известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Эдуарда Латыпова.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия

Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км

1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) – 1.12.14,7 (4 промаха).

2. Россия (Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — отставание +1.57,2 (1 круг + 12 промахов).

3. Германия (Роман Рес, Филипп Хорн, Давид Цобель, Лукас Фрачер) +2.04,4 (4).

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.