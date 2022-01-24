Пильчук высказалась о том, что заменила И.Кручинкину в составе сборной Беларуси на ОИ-2022

Белорусская биатлонистка Алина Пильчук поделилась эмоциями от попадания в состав национальной сборной на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). Напомним, тренерский совет исключил Ирину Кручинкину из состава из-за низких результатов на Кубке мира и отдал её путёвку дебютантке Пильчук.

«Эмоций много, но чувства смешанные. Конечно, я довольна, что поеду на Олимпийские игры. Это значимое событие для любого спортсмена. Рада, что мне дали возможность отправиться в Китай, стать участницей Белых игр.

Но также мне жаль Ирину. Ведь сейчас у неё такой трудный период… Мы разговаривали: надеюсь, у неё начнёт всё получаться. Она сильная спортсменка!» — приводит слова Пильчук телеграм-канал «Референт Рая».