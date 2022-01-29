Стали известны составы сборной России на эстафеты на чемпионате Европы

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) обнародовала составы национальной команды на эстафеты на чемпионате Европы, который проходит в Арбере (Германия).
В состав сборной на смешанную эстафету вошли: Василий Томшин, Пётр Пащенко, Лариса Куклина, Анастасия Шевченко.
В одиночной смешанной эстафете Россию представят Антон Бабиков и Евгения Буртасова.
Пока на чемпионате Европы российские биатлонисты завоевали пять медалей (1 золотую, 3 серебряных и 1 бронзовую). В неофициальном общем зачёте они занимают второе место, уступая лишь команде Норвегии (4 золотых и 1 бронзовая).
Смешанная эстафета и супермикст пройдут завтра, 30 января.
На чемпионат Европы отправились биатлонисты, которые не были включены в состав сборной на Олимпийские игры в Пекине (Китай).
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