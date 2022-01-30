Резцова: представительницы России на чемпионате Европы далеки от олимпийского уровня

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала неудачные результаты российских биатлонисток на чемпионате Европы в Арбере.
«Пятое место — максимум для нас на этом чемпионате Европы. Хотя бы пятое у Куклиной. И на этом огромное спасибо. Теперь мы все чётко пониманием, что никто из этих девочек не соответствует олимпийскому уровню. Они очень далеки от него. Я полностью согласна с тем, что их звать в Пекин не нужно было. Правильно ли то, что Буртасова заявлена на Пекин всего лишь запасной? Однозначно, у нее иной уровень подготовки, вот и всё. Все биатлонистки, которые едут на Олимпиаду, наголову сильнее Куклиной и Буртасовой. Но это моё мнение, кто-то может думать совершенно иначе», — приводит слова Резцовой «Спорт-экспресс».
Напомним, 29 января на чемпионате Европы прошла женская гонка преследования. Лучшей из россиянок в ней стала допустившая пять промахов Лариса Куклина, которая заняла пятое место и проиграла победительнице, выступающей под флагом Молдавии Алине Стремоус, 1 минуту и 32,6 секунды.
Евгения Буртасова финишировала 11-й, Анастасия Шевченко стала 17-й, Наталья Гербулова — 26-й, Виктория Сливко — 38-й.
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