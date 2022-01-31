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Анна Сола опубликовала первый пост после прилёта на Олимпиаду-2022 в Пекин

Анна Сола опубликовала первый пост после прилёта на Олимпиаду-2022 в Пекин
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Белорусская биатлонистка Анна Сола опубликовала новый пост на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Спортсменка, которая в настоящее время находится в Пекине (Китай), где с 4 по 20 февраля пройдут зимние Олимпийские игры, сфотографировалась на фоне олимпийских колец.

«Счастлива находиться здесь», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анны Солы.

Соревнования по биатлону на Олимпиаде в Пекине начнутся уже на следующий день после открытия, 5 февраля. Первая из 11 гонок – смешанная эстафета. Завершится биатлонная программа Игр 19 февраля женским масс-стартом на 12,5 км.

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Состав сборной Беларуси

Женщины: Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.

Мужчины: Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елётнов.

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