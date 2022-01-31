Драчёв: главное, чтобы Буртасова попала на ОИ. А то СБР, как обычно, ничего не подготовил

Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал то, что Евгения Буртасова может заменить Валерию Васнецову в составе сборной России по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Васнецова уже сообщила, что пропустит Олимпийские игры из-за заражения коронавирусом.

«Вы, наверное, мои высказывания давно знаете. Я говорил, что Буртасову надо было брать, если не первым, то вторым номером в сборную. Но Евгению не допускали ни на один старт. Буртасова — единственная спортсменка, которая может завоевать медаль в индивидуальной гонке на ОИ.

Изначально нужно было сделать так. Главное, чтобы Буртасова туда попала. А то у неё нет многих документов, как обычно, СБР ничего не подготовил. Посмотрим, насколько Евгения сможет быстро оказаться в Пекине», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.