Тренер сборной Беларуси рассказал, кто выступит в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022

Старший тренер сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков рассказал, кто войдёт в состав команды на смешанную эстафету в рамках Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).

«На первый старт 5 февраля – смешанную эстафету (если всё будет идти по намеченному сценарию) – выйдут лидеры как в женской, так и мужской составляющих. Но и другие участники усердно готовятся и смогут, если случится форс-мажор, заменить лидеров. Ведь и Елена Кручинкина, и Ирина Лещенко имеют большой опыт выступления в эстафетах и не раз проявляли сильные волевые качества именно в эстафетных гонках», — приводит слова Рыженкова «БелТа».

Отметим, что сильнейшими белорусскими биатлонистами в общем зачёте Кубка мира являются Антон Смольский (10-е место) и Дмитрий Лазовский (37). У женщин – Динара Алимбекова (2) и Анна Сола (8).