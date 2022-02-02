Кристина Резцова: кольца у меня и на теле есть!
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Биатлонистка сборной России Кристина Резцова рассказала, что пока не чувствует настроения, которое, по её мнению, должно присутствовать на Олимпиаде. В настоящее время Резцова готовится к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай).
«Кольца у меня и на теле есть! Но пока непонятно. Пока всё, что здесь происходит — организация, атмосфера закрытого пространства — какого-то праздника не вызывает. Поэтому ощущения, что ты чего-то боишься, каких-то соревнований, пока нет. Не знаю, может, ещё начнётся», — рассказала Кристина Резцова в эфире телеканала «Матч ТВ».
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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