Никита Лобастов отреагировал на попадание в состав Беларуси на смешанную эстафету на ОИ

Биатлонист сборной Беларуси Никита Лобастов отреагировал на то, что его включили в состав команды на смешанную эстафету на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Настрой — как обычно! Рабочий!» — приводятся слова Лобастова в телеграм-канале «Референт рая».
Смешанная эстафета состоится в субботу, 5 февраля. Участие в гонке примут Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов и Антон Смольский. Начало смешанной эстафеты запланировано на 12:00 мск. Сборная Беларуси в таком же составе выступила в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) и завоевала серебро. Победу в той гонке одержала команда Норвегии, бронза досталась французам.
Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 3 февраля 2022
-
08:00
-
08:00
-
07:57
- 2 февраля 2022
-
23:54
-
23:02
-
19:34
-
19:00
-
18:51
-
17:15
-
15:39
-
13:32
-
13:25
-
13:24
-
13:17
-
12:49
-
12:01
-
11:06
-
10:50
-
10:32
-
09:05
-
08:23
-
00:37
-
00:00
- 1 февраля 2022
-
22:18
-
21:26
-
20:36
-
20:14
-
18:44
-
18:37
-
18:12
-
17:51
-
17:42
-
17:26
-
17:00
-
16:11