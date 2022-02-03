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Никита Лобастов отреагировал на попадание в состав Беларуси на смешанную эстафету на ОИ

Никита Лобастов отреагировал на попадание в состав Беларуси на смешанную эстафету на ОИ
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Биатлонист сборной Беларуси Никита Лобастов отреагировал на то, что его включили в состав команды на смешанную эстафету на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Настрой — как обычно! Рабочий!» — приводятся слова Лобастова в телеграм-канале «Референт рая».

Смешанная эстафета состоится в субботу, 5 февраля. Участие в гонке примут Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов и Антон Смольский. Начало смешанной эстафеты запланировано на 12:00 мск. Сборная Беларуси в таком же составе выступила в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) и завоевала серебро. Победу в той гонке одержала команда Норвегии, бронза досталась французам.

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