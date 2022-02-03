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Тренер сборной России объяснил, почему Латыпову дали последний этап смешанной эстафеты ОИ

Тренер сборной России объяснил, почему Латыпову дали последний этап смешанной эстафеты ОИ
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал выбор состава национальной команды на смешанную эстафету на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Сборную России представят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«В мужской части бегут сильнейшие ребята, которые, скорее всего, побегут всю программу на Олимпиаде. Состояние обоих хорошее.

Финишировать будет Латыпов, который в эстафетах наш самый надёжный спортсмен. Если в гонках Логинов может быть посильнее, то в эстафетах Эдик даже с кругами может дать результат. Он сейчас в полнейшем порядке и в функциональном плане, и в стрельбе», — передаёт слова Каминского корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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