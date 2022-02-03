Тренер сборной России объяснил, почему Латыпову дали последний этап смешанной эстафеты ОИ

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал выбор состава национальной команды на смешанную эстафету на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Сборную России представят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«В мужской части бегут сильнейшие ребята, которые, скорее всего, побегут всю программу на Олимпиаде. Состояние обоих хорошее.

Финишировать будет Латыпов, который в эстафетах наш самый надёжный спортсмен. Если в гонках Логинов может быть посильнее, то в эстафетах Эдик даже с кругами может дать результат. Он сейчас в полнейшем порядке и в функциональном плане, и в стрельбе», — передаёт слова Каминского корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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