Резцова: предполагаю, что дочка Кристина отказалась быть знаменосцем сборной России на ОИ

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова высказалась о выборе знаменосцев сборной России на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Насколько я предполагаю, дочка отказалась стать знаменосцем сборной России. Мне ничего не известно — это лишь мои мысли. Если так, то это её взвешенное решение. Я в любом случае буду её поддерживать».
Фаткулина и Шипачёв согласились — здорово. Пусть будет как будет. Каждый сам решает: хочет или нет. Дай бог, чтобы у них всё получилось», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, серебряный призёр Олимпиады-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина и олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Вадим Шипачёв станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
Церемония открытия зимней Олимпиады-2022 состоится в пятницу, 4 февраля, и начнётся в 15:00 мск. Сборная России из-за санкций ВАДА выступит как команда ОКР. Игры завершатся 20 февраля.
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