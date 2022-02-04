Васильев — о Васнецовой: зачем приехала на ОИ? Надо сидеть дома, где будут печь пироги

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал ситуацию с российской биатлонисткой Валерией Васнецовой, которая заразилась коронавирусом и из-за этого попала в карантинный отель на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Ранее Васнецова написала: «У меня болит желудок, я очень бледная и у меня огромные круги под глазами. Я хочу, чтобы всё это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала».

«Бывают всякие накладки, зачем сразу стенать на весь мир, выкладывать в соцсети? Скажи организаторам: они всё приведут в порядок — не будет проблем. Спортсменов наших надо учить, чуть что, сразу эмоции. Китайцы из кожи вон лезут, чтобы всем угодить. Да, произошёл какой-то сбой, но что тут страшного? Скажите просто, что не едите такую еду, всё принесут.

Зачем сразу выкладывать на весь свет? Обидели маленького ребёнка, зачем приехала на Олимпиаду тогда? Надо сидеть дома около мамы, которая будет готовить и давать пряники, пироги печь. Мало ли что произошло, надо достойно держать удар. Да, мимо Олимпиады, но ещё молодая, поедет на три другие. Такие вот у нас спортсмены, сразу эмоции», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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