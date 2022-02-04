Ярошенко: ситуация с Васнецовой — цирк. СБР говорит про семью, но всем безразлично

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал ситуацию с российской биатлонисткой Валерией Васнецовой, которая заразилась коронавирусом и из-за этого попала в карантинный отель на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Ранее Васнецова написала: «У меня болит желудок, я очень бледная и у меня огромные круги под глазами. Я хочу, чтобы всё это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала».

«Скудноватое питание. Удивительно, что в столовых самой олимпийской деревни анонсировали 700 блюд, а здесь что-то такое невзрачное. Серохвостов даже выкладывал пост, где обещал всё попробовать. У Васнецовой даже элементарных фруктов нет. Но меня больше удивляет другая ситуация: её так кормят уже четыре дня — и только после стольких дней началась суета. Мне вот это больше непонятно.

Если каждый день приносили одно и то же, то, наверное, уже можно было бы задать вопрос организаторам. У неё же есть телефон, она могла бы написать руководству или кому-то вышестоящему.

Ситуация с Васнецовой — это какой-то цирк. Никто не знал, что ли? Сложно сказать, как это: либо она терпела, либо все знали и делали вид, что само решится — как это обычно происходит. Ну а само не решилось, потому что она пост выложила. Вот все и начали суетиться.

Если она молчала так долго, то это один момент. Но если она предупредила СБР сразу, то это совсем другая история. СБР говорит про семью, но сейчас — когда спортсмен выпадает на самой Олимпиаде — всем становится безразлично его существование. Это из разряда: у нас же много других. К сожалению, прослеживается такая тенденция. Главное — медальный план.

Но вообще как-то странно. И обидно за спортсмена, который приехал на Олимпиаду представлять великую страну Россию», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.