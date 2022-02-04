Черезов: у Васнецовой большой стресс, так ещё и питание во время карантина — треш!

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов прокомментировал ситуацию с российской биатлонисткой Валерией Васнецовой, которая заразилась коронавирусом и из-за этого попала в карантинный отель на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Ранее Васнецова написала: «У меня болит желудок, я очень бледная и у меня огромные круги под глазами. Я хочу, чтобы всё это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала».

«То, что сейчас происходит с Васнецовой — кошмар! Это неизменно скажется на её форме. В Антхольце она показала тонус и скорость. Валерия только вошла в конкурентноспособное состояние… И тут её закрывают на карантин. У Васнецовой большой стресс — Олимпиада проходит мимо неё. Так ещё и питание во время карантина — треш!

Если три дня не тренируешься, то начинаешь терять форму. Васнецова не может нормально питаться и заниматься, поэтому ждать, что она наберёт форму хотя бы к концу ОИ, не приходится. Это большая потеря для нашей сборной», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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