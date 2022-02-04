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Губерниев — о миксте: нацеливаюсь на место в тройке. России нужна первая медаль

Губерниев — о миксте: нацеливаюсь на место в тройке. России нужна первая медаль
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы сборной России по биатлону в первой гонке на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) – смешанной эстафете. За медали поборются Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Будет очень сложно. У всех сильнейшие составы. Но я не удивлюсь, если выиграем медаль. Состав боевой, состав хороший. Нацеливаюсь на место в тройке. По такой погоде главное — стрельба. Нужна первая медаль России! Надеюсь, что она будет в биатлоне», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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