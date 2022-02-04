Т. Бё: боли могут усилиться, поэтому всю ночь буду заниматься старой доброй гимнастикой

Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежец Тарьей Бё ответил на предположения журналистов о том, что его боли в спине и шее могут обостриться.

Сегодня, 4 февраля, Бё на тренировке на высокой скорости столкнулся с итальянской биатлонисткой Самуэлой Комолой. Тарьей повредил шею и спину. Завтра, 5 февраля, он заявлен на смешанную эстафету в рамках зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Он пробежит третий этап и передаст эстафету брату, Йоханнесу.

«Такое может произойти. Так что, думаю, я всю ночь буду заниматься старой доброй спортивной гимнастикой», — приводит слова старшего Бё NRK.

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