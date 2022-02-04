Т. Бё иронично ответил Самуэльссону, который пообещал обойти Норвегию на финише микста

Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё в шутливой форме ответил на слова шведа Себастиана Самуэльссона касательно грядущей смешанной эстафеты на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Гонка пройдёт завтра, 5 февраля.
Самуэльссон заявил, что ему неважно, с кем из братьев Бё бороться на финише, так как он сильнее обоих. Отметим, что финишёром сборной Норвегии стал Йоханнес Бё.
«Себбе любит строить из себя и выкидывать такие штуки. Мне это нравится, и мне нравится Себбе. Мы готовы к борьбе, и нам нравится соревноваться со Швецией. На бумаге мы так же хороши, так что будет интересно посмотреть, кто окажется лучше в субботу», — приводит слова старшего Бё Aftonbladet.
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- 4 февраля 2022
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