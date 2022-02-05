Хованцев — о бронзе в смешанной эстафете: упустили золото? Зато медаль, добытая в борьбе

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировала выступление российской команды в смешанной биатлонной эстафете на Олимпиаде в Пекине. Россияне заняли 3-е место в гонке.
«Гонка была невероятно напряжённой. Бронза — это отлично! На последнем там не простые ребята собрались. Латыпов добыл медаль, тот же Самуэльссон вообще отвалился. Очень здорово для нас, потому что не так просто в такой борьбе добывать медали.
Логинов — огромный молодец, здорово отработал. Отлично стрелял, сделал такой отрыв. Я говорил, что у нас оптимальный состав, который может претендовать на медали, тем более сегодня наошибались французы и норвежцы.
Упустили золото? Это спорт. Не думаю, что Эдик не пытался оторваться, побороться и вырваться на финише. Зато это бронза, добытая в тяжёлой борьбе. Ребята молодцы!» — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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