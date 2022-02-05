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Губерниев: бронза в миксте — потрясающий успех. Великое достижение России!

Губерниев: бронза в миксте — потрясающий успех. Великое достижение России!
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на бронзу сборной России в биатлонной смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Обладателями наград стали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Гонка просто шик! Великое достижение России. Бронза — потрясающий успех! Биатлонные боги сегодня подарили потрясающую гонку. Я очень надеялся на медали, и мы их сегодня взяли», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Золото выиграла Норвегия, серебро досталось Франции.

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