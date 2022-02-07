Биатлон, Олимпийские игры — 2022: текстовая онлайн-трансляция индивидуальной гонки

Сегодня, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится женская биатлонная индивидуальная гонка. Начало соревнований запланировано на 12:00 мск.



Участие в гонке примут четыре россиянки. Ульяна Нигматуллина стартует под 29-м номером, Светлана Миронова — под 38-м, Кристина Резцова — под 74-м, а Евгения Буртасова — по 84-м.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на Олимпиаде в Пекине.

В первой гонке Олимпийских игр — смешанной эстафете — сборная России в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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