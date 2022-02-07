Сборная России по биатлону назвала состав на мужскую индивидуальную гонку на ОИ-2022

Сборная России по биатлону назвала состав на мужскую индивидуальную гонку на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). За российскую национальную команду выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков. Даниил Серохвостов в этой гонке не выступит. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Мужская индивидуальная гонка состоится во вторник, 8 февраля, и начнётся в 11:30 мск.

В субботу, 5 февраля, на Олимпиаде состоялась смешанная эстафета. Тройку призёров составили Норвегия, Франция и Россия. Белорусы стали шестыми.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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