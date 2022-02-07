Ульяна Нигматуллина допустила 10 промахов в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина допустила 10 промахов в индивидуальной гонке на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). На данный момент это худший результат среди всех участниц соревнований.
Участие в гонке также принимают россиянки Светлана Миронова, Кристина Резцова и Евгения Буртасова.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на Олимпиаде в Пекине.
В первой гонке Олимпийских игр — смешанной эстафете — сборная России в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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