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Ульяна Нигматуллина допустила 10 промахов в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине

Ульяна Нигматуллина допустила 10 промахов в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине
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Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина допустила 10 промахов в индивидуальной гонке на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). На данный момент это худший результат среди всех участниц соревнований.

Участие в гонке также принимают россиянки Светлана Миронова, Кристина Резцова и Евгения Буртасова.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на Олимпиаде в Пекине.

В первой гонке Олимпийских игр — смешанной эстафете — сборная России в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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