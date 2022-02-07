Ульяна Нигматуллина допустила 10 промахов в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина допустила 10 промахов в индивидуальной гонке на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). На данный момент это худший результат среди всех участниц соревнований.

Участие в гонке также принимают россиянки Светлана Миронова, Кристина Резцова и Евгения Буртасова.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на Олимпиаде в Пекине.



В первой гонке Олимпийских игр — смешанной эстафете — сборная России в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу.



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