Херрман завоевала вторую олимпийскую медаль в карьере. Первая была в лыжных гонках

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман стала победительницей индивидуальной гонки на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Это вторая олимпийская медаль в карьере 33-летней спортсменки. Первую медаль — бронзу — она завоевала в лыжных гонках (в эстафете на Олимпиаде в Сочи).

Серебряным призёром индивидуальной гонки стала француженка Анаис Шевалье-Буше. Бронза досталась представительнице Норвегии Марте Рёйселанд.

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Женщины. Индивидуальная гонка

1. Денизе Херрман (Германия) — 44.12,7 (1).

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +9,4 (1).

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) +15,3 (2).

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