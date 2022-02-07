Херрман завоевала вторую олимпийскую медаль в карьере. Первая была в лыжных гонках
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Немецкая биатлонистка Денизе Херрман стала победительницей индивидуальной гонки на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Это вторая олимпийская медаль в карьере 33-летней спортсменки. Первую медаль — бронзу — она завоевала в лыжных гонках (в эстафете на Олимпиаде в Сочи).
Серебряным призёром индивидуальной гонки стала француженка Анаис Шевалье-Буше. Бронза досталась представительнице Норвегии Марте Рёйселанд.
Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Женщины. Индивидуальная гонка
1. Денизе Херрман (Германия) — 44.12,7 (1).
2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +9,4 (1).
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) +15,3 (2).
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