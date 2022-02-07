Кристина Резцова показала шестое время ходом в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022

Биатлонистка сборной России Кристина Резцова показала шестое время ходом в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Быстрее всех дистанцию пробежала норвежка Тириль Экхофф. Денизе Херрман, завоевавшая золото, стала третьей на лыжне.

ОИ-2022. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка. Ход

1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 38.14,8.

2. Марте Рёйселанд (Норвегия) +14,5.

3. Денизе Херрман (Германия) +34,1...

6. Кристина Резцова (Россия) +50,8...

11. Ульяна Нигматуллина (Россия) +1.18,8...

39. Светлана Миронова (Россия) +2.37,2.

В итоговом протоколе гонки Резцова заняла девятое место.

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