Черезов — об индивидуальной гонке: ощущение расстройства. Борьбу навязала только Резцова

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов оценил результаты россиянок в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине. Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Кристина Резцова, ставшая девятой.

«Изначально, наверное, все понимали, что у девчонок большие шансы на медали в командных дисциплинах. Когда прошла смешанная эстафета, плюс лыжники победили, конечно, на такой позитивной ноте где-то хочется чуда. Чтобы девчонки навязывали борьбу за медали. Но сегодня ощущение расстройства, борьбу только Кристина смогла навязать.

Что касается 10 промахов Нигматуллиной, то я вообще не понимаю, что там произошло. Надо общаться с Ульяной, почему именно так. Погода сегодня была одна из самых спокойных за всё время, пока они там находятся», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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