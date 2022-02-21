Анастасия Егорова одержала победу в биатлонном марафоне на чемпионате России

Представительница Мурманской области Анастасия Егорова одержала победу в марафонской гонке на 30 км, прошедшей сегодня, 21 февраля, в Тюмени в рамках чемпионата России по биатлону.

Второе место заняла югорчанка Владислава Гаврилова, уступив лидеру гонки 3,5 секунды, сообщает Rusbiathlon. Бронзу российского чемпионата в марафоне завоевала представительница Московской области Юлия Дроздова с отставанием в 19,2 секунды.

Чемпионат России по биатлону. Тюмень, 21 февраля.

Женщины. Гонка на 30 км (марафон).

1. А. Егорова (5 минут штрафа) — 1:36.28,3.

2. В. Гаврилова (3) +3,5.

3. Ю. Дроздова (6) +19,2.

4. Т. Дербушева (6) +23,8.

5. Е. Кулакова (8) +52,9.

6. К. Довгая (7) +3.06,4.

7. А. Кирсанова (8) +3.31,4.

8. Е. Каплина (14) +3.50,8.

9. К. Бахтина (10) +4.33,4.

10. О. Мощенкова (8) +4.54,2…

Марафон — вид биатлонной гонки на 30 км у женщин и 40 км у мужчин с восемью огневыми рубежами. Проводится в рамках чемпионата России по биатлону с 2008 года и является одним из самых молодых видов биатлонных состязаний. Единые международные правила этой дисциплины пока не утверждены.