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Анастасия Егорова одержала победу в биатлонном марафоне на чемпионате России

Анастасия Егорова одержала победу в биатлонном марафоне на чемпионате России
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Представительница Мурманской области Анастасия Егорова одержала победу в марафонской гонке на 30 км, прошедшей сегодня, 21 февраля, в Тюмени в рамках чемпионата России по биатлону.

Второе место заняла югорчанка Владислава Гаврилова, уступив лидеру гонки 3,5 секунды, сообщает Rusbiathlon. Бронзу российского чемпионата в марафоне завоевала представительница Московской области Юлия Дроздова с отставанием в 19,2 секунды.

Чемпионат России по биатлону. Тюмень, 21 февраля.
Женщины. Гонка на 30 км (марафон).
1. А. Егорова (5 минут штрафа) — 1:36.28,3.
2. В. Гаврилова (3) +3,5.
3. Ю. Дроздова (6) +19,2.
4. Т. Дербушева (6) +23,8.
5. Е. Кулакова (8) +52,9.
6. К. Довгая (7) +3.06,4.
7. А. Кирсанова (8) +3.31,4.
8. Е. Каплина (14) +3.50,8.
9. К. Бахтина (10) +4.33,4.
10. О. Мощенкова (8) +4.54,2…

Марафон — вид биатлонной гонки на 30 км у женщин и 40 км у мужчин с восемью огневыми рубежами. Проводится в рамках чемпионата России по биатлону с 2008 года и является одним из самых молодых видов биатлонных состязаний. Единые международные правила этой дисциплины пока не утверждены.

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