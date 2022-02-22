Стал известен состав сборной России по биатлону на заключительные этапы Кубка IBU

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав команды на два заключительных этапа Кубка IBU, которые пройдут в Швейцарии и Италии.

Следующий седьмой этап пройдёт в швейцарском Ленцерхайде с 3 по 6 марта, а завершится Кубок IBU этапом в итальянском Риднау, который стартует 10 марта и закончится 13 марта.

Состав сборной России на Кубок IBU

Мужчины:

Александр Поварницын,

Василий Томшин,

Ильназ Мухамедзянов,

Михаил Первушин,

Михаил Бурундуков,

Кирилл Бажин.

Женщины:

Евгения Буртасова,

Лариса Куклина,

Анастасия Гореева,

Екатерина Носкова,

Полина Плюснина,

Алина Кудисова.

Напомним, на прошедших Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) российские биатлонисты завоевали четыре медали: Эдуард Латыпов – бронзу в гонке преследования, бронзу в смешанной и мужской эстафете – а также серебро в женской эстафете.