Стал известен состав сборной России по биатлону на заключительные этапы Кубка IBU

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав команды на два заключительных этапа Кубка IBU, которые пройдут в Швейцарии и Италии.
Следующий седьмой этап пройдёт в швейцарском Ленцерхайде с 3 по 6 марта, а завершится Кубок IBU этапом в итальянском Риднау, который стартует 10 марта и закончится 13 марта.
Состав сборной России на Кубок IBU
Мужчины:
Александр Поварницын,
Василий Томшин,
Ильназ Мухамедзянов,
Михаил Первушин,
Михаил Бурундуков,
Кирилл Бажин.
Женщины:
Евгения Буртасова,
Лариса Куклина,
Анастасия Гореева,
Екатерина Носкова,
Полина Плюснина,
Алина Кудисова.
Напомним, на прошедших Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) российские биатлонисты завоевали четыре медали: Эдуард Латыпов – бронзу в гонке преследования, бронзу в смешанной и мужской эстафете – а также серебро в женской эстафете.
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