Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Стал известен состав сборной России по биатлону на заключительные этапы Кубка IBU

Стал известен состав сборной России по биатлону на заключительные этапы Кубка IBU
Комментарии

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав команды на два заключительных этапа Кубка IBU, которые пройдут в Швейцарии и Италии.

Следующий седьмой этап пройдёт в швейцарском Ленцерхайде с 3 по 6 марта, а завершится Кубок IBU этапом в итальянском Риднау, который стартует 10 марта и закончится 13 марта.

Состав сборной России на Кубок IBU
Мужчины:
Александр Поварницын,
Василий Томшин,
Ильназ Мухамедзянов,
Михаил Первушин,
Михаил Бурундуков,
Кирилл Бажин.

Женщины:
Евгения Буртасова,
Лариса Куклина,
Анастасия Гореева,
Екатерина Носкова,
Полина Плюснина,
Алина Кудисова.

Напомним, на прошедших Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) российские биатлонисты завоевали четыре медали: Эдуард Латыпов – бронзу в гонке преследования, бронзу в смешанной и мужской эстафете – а также серебро в женской эстафете.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022