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Сборная Украины по биатлону из-за военного положения снялась с Кубка мира и Кубка IBU

Сборная Украины по биатлону из-за военного положения снялась с Кубка мира и Кубка IBU
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Украинские биатлонисты не выступят на финальных этапах сезона-2021/2022 Кубка мира и Кубка IBU. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации биатлона Украины.

«Федерация биатлона Украины сообщает, что в связи с введением военного положения на территории Украины члены национальной сборной команды по биатлону не будут участвовать ни в каких тренировочных сборах и соревнованиях, речь идёт также о последних этапах Кубка мира и Кубка IBU», — отмечается в сообщении организации.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону осталось провести три этапа. Восьмой этап состоится в Контиолахти (Финляндия) с 3 по 6 марта, девятый — в Отепя (Эстония) с 10 по 13 марта, 10-й — в Хольменколлене (Норвегия) с 17 по 20 марта.

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