«Кажется, кто-то желает в блок». Миронова в шутку ответила на троллинг от Серохвостова

Биатлонистка сборной России Светлана Миронова ответила другому биатлонисту национальной команды Даниилу Серохвостову. Миронова выложила на своей странице в социальной сети «Инстаграм» фотографии с тренировок в Екатеринбурге, и Серохвостов написал в комментариях: «Максимум через дорогу она перейти может».

«Кажется, кто-то желает в блок», — в шутку ответила Светлана.

Фото: «инстаграм» светланы мироновой

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Светлана Миронова завоевала серебряную медаль в эстафетной гонке. Что касается Даниила Серохвостова, то он не попал в состав национальной команды на эстафету, в то время как команда завоевала бронзовые награды, и в итоге остался без медалей.

Напомним, сборная России по биатлону не выступит на оставшихся этапах Кубка мира.

