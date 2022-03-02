«Кажется, кто-то желает в блок». Миронова в шутку ответила на троллинг от Серохвостова

Биатлонистка сборной России Светлана Миронова ответила другому биатлонисту национальной команды Даниилу Серохвостову. Миронова выложила на своей странице в социальной сети «Инстаграм» фотографии с тренировок в Екатеринбурге, и Серохвостов написал в комментариях: «Максимум через дорогу она перейти может».
«Кажется, кто-то желает в блок», — в шутку ответила Светлана.
Фото: «инстаграм» светланы мироновой
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Светлана Миронова завоевала серебряную медаль в эстафетной гонке. Что касается Даниила Серохвостова, то он не попал в состав национальной команды на эстафету, в то время как команда завоевала бронзовые награды, и в итоге остался без медалей.
Напомним, сборная России по биатлону не выступит на оставшихся этапах Кубка мира.
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