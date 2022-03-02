Хованцев призвал судиться с IBU за отстранение российских биатлонистов от соревнований

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований.

«Это политизированное решение, которое коснулось не только биатлона. У федерации есть определённый набор обоснований, по которым она может отстранить спортсменов… Не думал, что до такого дойдёт.

Проходила информация, что мы хотим суда и разбирательства. Надо подавать в суд, после чего уже станет известна судьба нашего участия в международных соревнованиях.

Пока у нас есть внутрироссийские соревнования, которые дадут спортсменам необходимую соревновательную практику. Думаю, к нам должны присоединиться белорусы с казахами. Нам нужны свои турниры», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.