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Сборная Норвегии уверенно выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти

Сборная Норвегии уверенно выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти
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На восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) завершилась женская эстафетная гонка. Её выиграла сборная Норвегии.

Норвежки преодолели дистанцию за 1 час 9 минут и 48,1 секунды. Они не пробежали ни одного штрафного круга и использовали лишь 4 дополнительных патрона. Вторыми стали представительницы Швеции, уступившие норвежкам 37,7 секунды. На их счету 8 промахов, также без штрафных кругов. Тройку лучших замкнули итальянские биатлонистки. С минутным отставанием они использовали 7 дополнительных патронов.

Биатлон. Кубок мира. Эстафета, женщины. Контиолахти (Финляндия)

1. Норвегия — 1:09.48,1 (0+4).
2. Швеция +37,7 (0+8).
3. Италия +1.00,2 (0+7).
4. Германия +1.57,1 (2+9)
5. Швейцария +2.37,1 (1+12)
6. Австрия +2.55,8 (2+11).

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 8, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
03 марта 2022, четверг. 16:30 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:09:48.1
2
Швеция
+37.7
3
Италия
+1:00.2
Комментарии
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