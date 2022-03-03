Сборная Норвегии уверенно выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти

На восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) завершилась женская эстафетная гонка. Её выиграла сборная Норвегии.

Норвежки преодолели дистанцию за 1 час 9 минут и 48,1 секунды. Они не пробежали ни одного штрафного круга и использовали лишь 4 дополнительных патрона. Вторыми стали представительницы Швеции, уступившие норвежкам 37,7 секунды. На их счету 8 промахов, также без штрафных кругов. Тройку лучших замкнули итальянские биатлонистки. С минутным отставанием они использовали 7 дополнительных патронов.

Биатлон. Кубок мира. Эстафета, женщины. Контиолахти (Финляндия)

1. Норвегия — 1:09.48,1 (0+4).

2. Швеция +37,7 (0+8).

3. Италия +1.00,2 (0+7).

4. Германия +1.57,1 (2+9)

5. Швейцария +2.37,1 (1+12)

6. Австрия +2.55,8 (2+11).