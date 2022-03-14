Алимбекова рассказала, как восприняла победу Смольского в гонке преследования на Кубке СБР
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Биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова рассказала, как восприняла успех другого белорусского биатлониста Антона Смольского. Сегодня, 14 марта, Смольский и Алимбекова выиграли гонки преследования на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который проходит в Уфе.
«Победа Смольского подстёгивает. Я спрашивала, каково это стартовать в гонке преследования с таким отрывом. Когда на последнем подъёме получила от него подсказку, что отрыв полторы минуты, то как-то выдохнула сразу, что такое преимущество. Мы радуемся друг за друга и этим мотивируем друг друга», — рассказала Динара Алимбекова в эфире телеканала «Матч ТВ».
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