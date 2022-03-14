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Губерниев: меня разочаровывает мужская сборная России. Почиваем на лаврах успеха Олимпиады

Губерниев: меня разочаровывает мужская сборная России. Почиваем на лаврах успеха Олимпиады
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что недоволен последними результатами сборной России по биатлону. Сегодня, 14 марта, состоялась гонка преследования на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе. Первые три места заняли представители Беларуси, лучшим из россиян стал Карим Халили, занявший четвёртое место.

«Меня разочаровывает мужская сборная. На фоне белорусов россияне демонстрируют неготовность к соревнованиям. Почиваем на лаврах на фоне успехов на Олимпиаде.

А вот девчонки молодцы — хорошо борются. Биатлонная семья в действии — это показывает и наше рукопожатие с Шашиловым, мы нормально общаемся — он молодец, делает свою работу. Умные люди всегда договорятся», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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