Губерниев: меня разочаровывает мужская сборная России. Почиваем на лаврах успеха Олимпиады

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что недоволен последними результатами сборной России по биатлону. Сегодня, 14 марта, состоялась гонка преследования на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе. Первые три места заняли представители Беларуси, лучшим из россиян стал Карим Халили, занявший четвёртое место.

«Меня разочаровывает мужская сборная. На фоне белорусов россияне демонстрируют неготовность к соревнованиям. Почиваем на лаврах на фоне успехов на Олимпиаде.

А вот девчонки молодцы — хорошо борются. Биатлонная семья в действии — это показывает и наше рукопожатие с Шашиловым, мы нормально общаемся — он молодец, делает свою работу. Умные люди всегда договорятся», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».