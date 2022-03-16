Светлана Миронова: вообще рада, что моя палка кому-то помогла сегодня

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала, что другая россиянка Виктория Сливко, выигравшая мега-масс-старт на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе, закончила гонку с её палкой, после того как сломала свою. Сама Миронова заняла четвёртое место в гонке.
«Как всегда, моей сложной задачей на гонки остаётся стрельба стоя. Но, хотя нет стрельбы стоя, радует, что функциональное состояние возвращается. Это была интересная гонка, потому что я люблю контактные гонки. Интересно, когда ты выбираешь тактику и по ней работаешь. Я первый раз попала в ступор на первом подъёме, там мне удалось быстро объехать остальных спортсменок и уйти в лидерах.
Да, знаю, что Вика Сливко ехала с моей палкой. Она меня сейчас поблагодарила за неё. Рада, что ей дали мою палку, я вообще рада, что моя палка кому-то помогла сегодня», — сказала Светлана в эфире «Матч ТВ».
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