Даниил Серохвостов одной фразой описал Кубок СБР, где все мужские гонки выиграли белорусы

Биатлонист сборной России Даниил Серохвостов опубликовал новый пост на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Спортсмен поделился впечатлениями от Кубка Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе, который проходил в Уфе с 12 по 16 марта.

Серохвостов занял 13-е место в спринте, стал восьмым в гонке преследования и завоевал бронзовую медаль в мега-масс-старте. Все три гонки выиграли представители Беларуси: спринт и пасьют выиграл Антон Смольский, а мега-масс-старт — его соотечественник Никита Лобастов.

«Прошёл чемпионат России в Уфе, но по моим ощущениям это был чемпионат Республики Беларусь», — написал Даниил Серохвостов.

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