Жюстин Бреза-Буше завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов Кубка мира

Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов в рамках Кубка мира сезона-2021/2022.
За четыре гонки сезона она набрала 162 балла. Второй в зачёте стала шведка Эльвира Эберг, уступившая Жюстин всего 2 очка. Третьей — итальянка Доротея Вирер (152). Лучшая из россиянок Кристина Резцова расположилась на 15-й позиции, получив в свой актив 91 балл.
Зачёт женских масс-стартов Кубка мира сезона-2021/2022:
1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 162.
2. Эльвира Эберг (Швеция) — 162.
3. Доротея Вирер (Италия) — 152.
4. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 134.
5. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 120.
6. Ванесса Фойгт (Германия) — 119.
7. Маркета Давидова (Чехия) — 116.
8. Жулия Симон (Франция) — 114.
9. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 113.
10. Денизе Херрман (Германия) — 106...
15. Кристина Резцова (Россия) — 91...
22. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 70...
33. Валерия Васнецова (Россия) — 26...
36. Ирина Казакевич (Россия) — 25.
37. Светлана Миронова (Россия) — 23.
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