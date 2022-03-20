Антон Смольский включил в тройки лучших по итогам сезона Алимбекову и Латыпова

Лидер белорусской сборной по биатлону Антон Смольский рассказал, кого считает лучшими спортсменами в этом сезоне.

«Три лучшие биатлониста мира этого сезона среди мужчин и женщин? Среди мужчин – Кентен Фийон Майе, Йоханнес Бё, Эдуард Латыпов. Из женщин – Динара Алимбекова, Марте Рёйселанд, Эльвира Эберг», — сказал Смольский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Антон Смольский — белорусский биатлонист, серебряный и бронзовый призёр этапов Кубка мира, бронзовый призёр юниорских чемпионатов мира и Европы. Участник зимних Олимпийских игр 2018 и 2022 годов. Серебряный призёр Игр-2022 в Пекине. Состоит в отношениях с олимпийской чемпионкой Динарой Алимбековой.

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