Даниил Серохвостов прокомментировал победу в спринте на чемпионате России по биатлону

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал победу в спринтерской гонке на чемпионате России, который проходит в Тюмени. Спортсмен на 42,9 секунды опередил Эдуарда Латыпова, занявшего второе место.

«Эмоционально тяжело уже бегать, так как много гонок. Конечно, хотелось бы больше гонок, но под конец сезона устаёшь и психика уже чуть-чуть не справляется. В итоге можешь психовать на рубеже и трассе, но с этим можно бороться, надо успокаиваться и бегать.

С болельщиками последний раз бегал в Уфе, а до этого в Анси. Очень круто. Во Франции, конечно, было больше болельщиков, но, думаю, на выходных их тут соберётся не меньше, так как население страны у нас больше, да и Тюмень большая. Я очень рад, когда люди болеют, кричат. Прям кайфуешь от этого. Гонки совершенно по-другому идут.

Сегодня сборная привезла наши командные лыжи. Я сегодня бежал на них, так как мои лыжи сегодня не сработали, мне парни, сервисёры сборной, подготовили отличные лыжи. Проблема с лыжами до этого не сильно сказывалась. Мы тоже неплохо выступили, просто парни белорусы были намного сильнее. Они нас обыграли [на Кубке СБР]. Да, конечно, сегодня хотелось обыграть парней, они забрали у нас все золотые медали в Уфе, нам ничего не оставили. Сегодня мы у них забрали все три медали.

Насколько приятно быть чемпионом России? Не знаю, всё так же остаётся. Приятно быть олимпийским чемпионом», — передаёт слова Серохвостова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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